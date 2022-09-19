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Понедельник, 19 сентября 2022, 10:02 мск

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Полисы ОСАГО заметно подорожали за несколько дней

Страховые компании начали поднимать стоимость полисов ОСАГО после расширения Центробанком границ тарифного коридора для большинства категорий автовладельцев на 26% в обе стороны. Об этом сообщил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник.

По его словам, с 13 по 16 сентября средний чек по ОСАГО составил 6841 рубль. Примечательно, что 12 сентября стоимость полиса не превышала 6,4 тыс. рублей, а в апреле оценивалась в 5,5 тыс. рублей, отметил эксперт в комментарии «Известиям».

Крайник сообщил, что цены на полисы обязательной «автогражданки» повысили все лидеры рынка – 18 компаний. По его прогнозу, к концу года средняя цена ОСАГО по цене может достичь 7,2 тыс. рублей.

Как отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), на тарифы по ОСАГО влияет резкое подорожание запчастей. Однако там не ожидают значительного роста средней стоимости полиса из-за высокой конкуренции компаний за безубыточных автовладельцев.

Ранее сообщалось, что жители России все чаще отказываются от полисов ОСАГО для своих автомобилей из-за высокой цены. Автовладельцев не пугают даже штрафы за езду без страховки. В Национальном автомобильном союзе прогнозируют, в ближайшие два-три года доля отказников от полиса достигнет 40%.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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