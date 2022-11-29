На АвтоВАЗе скопилось порядка 9 тысяч некомплектных машин

В Тольятти на территории завода «АвтоВАЗ» скопилось около 9 тысяч некомплектных автомобилей Lada Granta. Об этом сообщает группа Avtograd news.

По данным сообщества, в основном у этих машин отсутствует гидроусилитель руля. При этом предприятие продолжает производить некомплектные авто, которые уже негде хранить, их паркуют во всех доступных местах на территории, в том числе и на газоне.

Ранее президент автоконцерна Максим Соколов и вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировали амбициозный план «АвтоВАЗа» по выпуску полумиллиона машин в год. Для этого планировалось набрать дополнительный персонал в три-четыре тысячи человек. Позже набор приостановили, а планы пришлось поменять. Поставщики оказались не готовы обеспечить концерн необходимыми компонентами.

В середине ноября Мантуров заявил, что производство отечественных автомобилей растет, ситуация в секторе экономики стабилизируется. Компаниям удалось избежать массовых увольнений и не потерять компетенции.

Тольятти, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»