В Госдуме призвали к «зимней амнистии» по штрафам за разметку

Аномальные погодные условия часто мешают водителям соблюдать правила парковки или требования дорожной разметки. Депутат Госдумы Василий Власов предложил провести амнистию для автомобилистов по этим статьям.

Депутат изложил свои доводы в письме на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова. В частности, указал, что в ближайшие недели в разных регионах РФ продолжатся обильные снегопады. В таких условиях у автомобилистов возникают проблемы с соблюдением ряда норм ПДД.

«Прошу Вас оценить целесообразность объявления «зимней амнистии», предусматривающей освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки и правил парковки в период аномальных погодных условий», – цитирует обращение RT.

В столичном регионе прошли сильные снегопады, количество осадков повторило максимумы, не встречавшиеся много лет. В Свердловской области 18 декабря высота снежного покрова за сутки достигла 5 см, и ожидалось выпадение еще до 12 см снега.

Москва, Наталья Рязанова

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