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Пятница, 16 декабря 2022, 12:54 мск

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Метеоролог пообещал Москве «снежное светопреставление»

Обильный снегопад будет идти в московском регионе в течение всех выходных, при этом температурный фон будет вполне комфортным. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В выходные Центральную Россию ожидает снежное светопреставление и гигантские февральские сугробы! Связано это будет с выходом на Русскую равнину средиземноморского циклона, снеговые тучи которого начнут накрывать столицу в середине ночи с пятницы на субботу. Снег будет валить практически без перерыва субботу и воскресенье. В результате за предстоящие выходные на Москву обрушится 15-20 мм осадков или около 1/3 от месячной нормы», – написал метеоролог.

По его прогнозу, сугробы в столице в субботу вырастут с 22 до 26 см, а в воскресенье их высота достигнет 30 см. В Подмосковье местами снежный покров увеличится до 35-40 см, а на востоке региона – до 40-45 см. На дорогах будут наблюдаться снежные заносы и накаты.

Ожидается метель, видимость будет ухудшаться до 1-3 км. Кроме того, высока вероятность существенных сбоев в авиационном сообщении.

«В условиях снежной погоды температурный фон относительно мягкий и по-зимнему комфортный. Температура воздуха в субботу ночью -5…-10, днем 0…-5, в воскресенье в течение суток -4…-9. Идеальная зимняя погода для лыжных видов спорта», – добавил Тишковец.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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