В регионах России с желтым уровнем угрозы терактов начнут досматривать машины

В регионах России с желтым (высоким) уровнем террористической опасности будет введен досмотр автотранспорта, пересекающего административные границы субъектов, с целью обнаружения оружия и взрывчатки. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин во вторник, 31 января.

Этим документом вносятся изменения в указ президента от 14 июня 2012 года №851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» и в порядок, утвержденный этим указом.

Так, подпункт «б» (о желтом уровне террористической опасности) пункта 9 дополнен абзацем, в котором говорится, что в числе дополнительных мер безопасности вводится «усиление контроля за передвижением автомобилей через административные границы субъекта, на территории которого установлен уровень террористической опасности». Кроме того, будет проводиться «досмотр транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ».

Надо отметить, что в настоящее время желтый уровень угрозы терактов установлен в Севастополе, Белгородской, Брянской и Курской областях, а также на части территории Крыма, Краснодарского края и Воронежской области.

Согласно российскому законодательству, на отдельных территориях страны могут вводиться три уровня террористической опасности – повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный). Раньше досмотр транспорта с применением технических средств был предусмотрен только при красном уровне угрозы.

Напомним, 19 октября прошлого года президент России Владимир Путина объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей в связи с террористическими угрозами со стороны Украины.

Кроме того, глава государства наделил губернаторов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности в регионах. В подписанном им указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски. Так, согласно документу, на новых территориях России введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности. В приграничных с Украиной регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях – действует режим среднего уровня реагирования. Уровень повышенной готовности введен в регионах Центрального федерального округа и Южного федерального округа, кроме перечисленных выше. В остальных регионах действует уровень базовой готовности.

Москва, Наталья Петрова

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