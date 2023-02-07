Иномарки заняли почти 40% российского рынка

Доля импортных автомобилей на российском рынке выросла до 39% за год, рассказали в «Автостате». Большую часть составили китайские иномарки, попавшие в страну по официальному импорту – 31%.

В январе 2022 года доля иномарок на рынке в России составляла 18%, но всего за год выросла до 39%. Причем, 8% ввезены в страну по параллельному импорту.

Из 61% российских легковушек 41% принадлежит отечественным брендам, а 20% – это иномарки российской сборки. В прошлом январе доля автомобилей российских брендов составляла 20%, еще 62% приходились на иномарки локальной сборки.

Эксперты предсказали, что каждая вторая новая машина на российском рынке в 2023 году будет из числа китайских марок. Но и число ввозимых в страну иномарок с пробегом тоже выросло: по итогам 2022 года россияне купили более 197 тыс. таких машин и оформили через таможню Владивостока. Объем импорта по сравнению с 2021 годом вырос на 72%.

Москва, Наталья Рязанова

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