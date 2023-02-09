Производство электрокаров в России нарастят в девять раз

Правительство РФ намерено увеличить производство электромобилей в девять раз до конца 2023 года. В 2024 году на рынок будут выходить уже 36 тыс. отечественных электрокаров, сообщила пресс-служба российского кабмина.

Первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов провёл стратегическую сессию по развитию электротранспорта в России. Он назвал развитие электротранспорта трендом мирового автопрома, от которого не должна отставать Россия.

В 2022 году начался первый этап реализации стратегической инициативы развития отрасли: запуск рынка с акцентом на инфраструктуру.

«Второй этап – наращивание спроса и рост загрузки производств, третий – локализация производства. В 2022 году было произведено порядка двух тысяч электромобилей в России. В этом году планируется увеличить выпуск в девять раз, то есть примерно до 18 тыс. штук в год, и в 2024 году – 36 тыс. в год», – говорится в сообщении.

В ноябре и декабре 2022 года недельный рост продаж электрокаров превышал 180 штук (в 2021 году – 25 штук в неделю). В России уже зарегистрировано 24,5 тыс. электромобилей, работает более 7,5 тыс. зарядных устройств, задействовано 35 операторов ЭЗС.

В октябре 2022 года на рынок вышел первый отечественный электромобиль Evolute i-Pro. Мэрия Москвы планирует все городские службы столицы постепенно перевести на электромобили. В столице 80% пассажирских перевозок уже осуществляется электрическим транспортом.

Москва, Наталья Рязанова

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