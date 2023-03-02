Всё ради безопасности: Минтранс хочет запретить таксистам работать больше 12 часов

Минтранс России предложил ограничить время работы таксистов 12 часами, после которых они не смогут взять новый заказ от агрегаторов. Инициатива направлена на повышение безопасности перевозок. Новые требования, касающиеся работы таксистов, прописаны в подготовленном министерством проекте постановления, пишут «Известия».

Данный документ предполагает ограничение времени работы водителей такси и определяет правила, по которым агрегаторы будут передавать заказы таксистам.

Водители не смогут получать новые заказы от агрегаторов, после того как отработают 12 часов. Более того, новую заявку они не получат, пока не завершат предыдущую поездку.

Кроме того, работать без перерыва все 12 часов таксист не сможет. Не позднее чем через пять часов после начала смены он обязан будет сделать перерыв. В противном случае, ему временно заблокируют возможность получать заказы.

Количество и продолжительность таких перерывов определит сам водитель. Однако, согласно проекту постановления, общее время приостановки передачи заказа не может превышать пяти часов.

По мнению Минтранса, предложенная мера позволит сократить риски происшествий и причинения вреда здоровью россиян.

Как отметили эксперты и агрегаторы такси, инициатива министерства направлена на безопасность как перевозчиков, так и пассажиров. При этом они полагают, что техническая сторона ограничения времени работы таксистов нуждается в доработке.

Как пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, многие таксисты работают сразу с несколькими агрегаторами. Исчерпав лимит времени работы у одной службы заказа, водитель может перейти в другую, отметил он.

Кроме того, новые правила могут обернуться рядом неудобств для водителей. Поступает множество жалоб от пассажиров на то, что они вынуждены ждать, пока водитель закончит предыдущую поездку, рассказал зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков. Он полагает, что предложения Минтранса позволят сократить число жалоб по этому поводу, однако в этом случае таксисты не смогут прогнозировать дальнейшие поездки и планировать маршруты.

Отказ от беспрерывного получения заказов может привести к увеличению нарушений таксистами ПДД, прежде всего связанных с неправильной парковкой. «В ряде случав, особенно в центре крупных городов, водителю просто негде остановиться в ожидании нового заказа. В результате таксистам придется либо ехать вхолостую, либо парковаться под запрещающими знаками, рискуя получить штраф, – пояснил вице-президент Национального автомобильного союза.

Напомним, Госдума в декабре прошлого года приняла в третьем чтении закон, регулирующий работу такси. Согласно документу, водителям придется следить за количеством неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, а самозанятым водителям – оформлять дополнительную страховку.

В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете работать в такси и общественном транспорте гражданам, судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления. Эта норма вступила в силу с 1 марта 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

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