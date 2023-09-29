российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 сентября 2023, 15:34 мск

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

Росавиация предупредила авиакомпании об угрозе ареста самолетов

Росавиация рекомендовала перевозчикам не использовать для полетов за границу самолеты «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиаотрасли.

«Решение принято из-за риска ареста самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства», – рассказал собеседник агентства. Рекомендация действует с сегодняшнего дня «до особого решения» Росавиации.

Отмечается, что исключения сделаны для перелетов в Белоруссию и Турцию.

15 сентября глава правительства России Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Новым руководителем ведомства распоряжением премьер-министра назначен Дмитрий Ядров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Грузия запретила реэкспорт в Россию и Белоруссию автомобилей из ЕС / ЕС брал данные о россиянах для оправдания санкций в Википедии и развлекательных журналах – СМИ / Норвегия собирается ограничить использование зарегистрированных в России машин / В США арестовали россиянина за покупку электроники в обход санкций / Польша запретила въезд машин с российскими номерами / Южная Корея прорабатывает санкции против России после встречи Путина и Ким Чен Ына / США расширили российский санкционный список / Bloomberg: российские олигархи вывели из Европы в Россию 50 млрд долларов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Санкции против России,