Росавиация предупредила авиакомпании об угрозе ареста самолетов

Росавиация рекомендовала перевозчикам не использовать для полетов за границу самолеты «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиаотрасли.

«Решение принято из-за риска ареста самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства», – рассказал собеседник агентства. Рекомендация действует с сегодняшнего дня «до особого решения» Росавиации.

Отмечается, что исключения сделаны для перелетов в Белоруссию и Турцию.

15 сентября глава правительства России Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Новым руководителем ведомства распоряжением премьер-министра назначен Дмитрий Ядров.

Москва, Зоя Осколкова

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