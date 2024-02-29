Поставки лайнеров МС-21 перенесли на 2025 год

Серийные поставки пассажирских лайнеров МС-21 начнутся не ранее 2025-2026 года, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Испытания самолета продолжаются.

«У нас испытания еще не завершены. Мы все-таки беспокоимся о безопасности всех нас, мы же летать будем на этих самолетах», – цитируют Чемезова «Известия».

Он не уточнил плановые сроки завершения испытаний, но подчеркнул, что корпорация намерена завершить их максимально быстро. При этом, Чемезов допустил, что серийные поставки отечественных самолетов начнутся даже не в 2025 году, а только в 2026-м.

Весной 2023 года «Ростех» сообщил, что первые шесть лайнеров передадут заказчикам в 2024 году. В начале 2024 года правительство РФ утвердило программу по расширению производства воздушных судов на следующие шесть лет. Согласно документу, отечественным авиаперевозчикам планируется передать 270 лайнеров МС-21-310.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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