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Суббота, 15 июня 2024, 15:18 мск

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Россия восстановила железнодорожное сообщение Армении с внешним миром

Российские железнодорожники помогли восстановить железнодорожное сообщение Армении. На участке Айрум – Санаин открыто движение поездов, прерванное 25 мая в результате наводнения. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Оверчук, отметив, что решение о поддержке было принято главой государства Владимиром Путиным.

«В трудную минуту Россия пришла на помощь народу Армении и в рекордно короткие сроки восстановила разрушенное стихией железнодорожное сообщение с Грузией. Единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, является основным каналом доставки жизненно важных грузов в страну, и его длительное нарушение могло бы иметь самые серьезные негативные последствия для обеспечения населения продовольствием и топливом. Однако этого не произошло благодаря тому, что Россия протянула руку помощи народу Армении», – цитирует Оверчука пресс-служба кабинета министров.

«Первый пробный поезд отправился в путь по восстановленному полотну 14 июня, что на одну неделю раньше ожидавшегося срока. Важное для народа Армении железнодорожное сообщение с Грузией разблокировано», – уточнил вице-премьер РФ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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