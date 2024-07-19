Массовый IT-сбой не повлиял на транспорт в России

Транспорт в России оказался не затронут глобальным IT-сбоем, повлиявшим на работу аэропортов и ряда предприятий в разных странах мира. В Кремле также заверили, что технических проблем не наблюдали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о влиянии глобального сбоя Windows на работу Кремля ответил отрицательно.

«В Кремле всё работает без сбоев», – сказал Песков журналистам.

Аэропорты в российских городах также продолжили работать в штатном режиме, самолеты взлетали и прищемлялись по расписанию, сообщили в Росавиации.

«Воздушный транспорт России, его авиакомпании и аэропорты работают штатно, полеты выполняются по расписанию. Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение», – пояснил представитель ведомства.

Железнодорожный и водный транспорт продолжил работу по графику и не ощутил последствий глобального сбоя в работе Windows. В ОАО «РЖД» заверили, что все информационные системы работают в штатном режиме. В крупнейшей круизной компании в России «ВодоходЪ» сообщили, что сбой не затронул круизный и малый флот России, передает РИА Новости.

Авиакомпании, банки, государственные службы в США, Евросоюзе, Австралии, Турции и ряде других стран столкнулись с проблемами из-за сбоя в работе операционной системы Windows. В Минцифры РФ отметили важность импортозамещения в сфере программного обеспечения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube