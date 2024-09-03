Немецкий автоконцерн отзывает тысячи электрокаров из-за риска возгорания батарей

Один из крупнейших немецких производителей BMW отзывает партию электромобилей из-за проблем с батареями. Об этом говорится в сообщении компании.

Под отзыв подпадают более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE, которые были выпущены европейскими предприятиями с ноября 2018 по январь 2024 года, включая 12,5 тысячи автомобилей в США и около 39 тысяч в Германии.

Из-за несовершенства аккумуляторов они могут перегреться и загореться, даже когда автомобиль стоит на месте. Известно о двух подобных случаях, в результате которых никто не пострадал.

Производитель диагностирует батареи и заменит их в случае необходимости.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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