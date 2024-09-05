В России изменятся тарифы ОСАГО для некоторых видов транспорта и регионов

Центробанк РФ пересмотрит страховые тарифы для отдельных категорий транспортных средств, а также изменит территориальные коэффициенты в ряде регионов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект указаний регулятора.

Согласно документу, тарифный коридор будет расширен на 20% в обе стороны для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой до 16 т включительно, а также на 11,57% для общественного транспорта – троллейбусов, трамваев, автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров.

Как отметили в ЦБ, владельцы мотоциклов сейчас платят за ОСАГО меньше остальных страхователей, но размер ущерба, причиняемого по их вине, за последние два года вырос на треть. Что касается небольших грузовиков, то они чаще других становятся виновниками аварий с максимальным ущербом 400 тысяч рублей. Количество таких выплат по их полисам в два раза больше, чем в среднем среди всех автомобилистов.

«Анализ статистических данных по полисам для мотоциклов также выявил необходимость пересмотра порядка тарификации для них. Проект указания предусматривает изменение шкалы возраста-стажа мотоциклистов, а также введение нового коэффициента, зависящего от мощности мотоцикла», – отмечают в пресс-службе регулятора.

В Центробанке и Российском союзе автостраховщиков (РСА) подчеркивают, что базовые ставки по ОСАГО для автомобилистов, которые оформляют полис на личные легковые автомобили, не изменятся.

В РСА отметили, что расширение тарифного коридора ОСАГО позволит продолжить курс на либерализацию и справедливые тарифы для аккуратных водителей. Это уже не первое расширение, и практика показывает, что проводимая реформа по индивидуализации тарифов в среднем не повысила цены на ОСАГО. Изменения позволяют точечно скорректировать проблемные зоны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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