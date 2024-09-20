Эксперт предсказал падение цен на подержанные автомобили

Доверие россиян к китайским автомобильным брендам и спрос на них растет. Автовладельцы все чаще стали сдавать в трейд-ин другие иномарки. Это может привести к заметному снижению цен на машины с пробегом, спрогнозировал руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов.

По его данным, склады заполнены новыми автомобилями. Чтобы их сбыть, продавцы активно используют трейд-ин и устанавливают выгодные условия для сдачи подержанных автомобилей. В августе доля машин с пробегом на складах составила 44%, что вдвое больше, чем в прошлом августе.

«Не принимать их в трейд-ин нельзя, потому что нужно продавать новые авто», – пояснил эксперт в беседе с «Известиями». По его мнению, выходом из ситуации может стать планомерное снижение цен на подержанные авто. Он также допустил, что дилеры станут более требовательны при приеме машин.

Российские автопроизводители сообщили о снижении объемов выпуска относительно осенних значений. Причиной стало сокращение спроса.

По итогам 2023 года средняя стоимость нового автомобиля в России выросла на 17,3% и составила 3,7 млн рублей. Подержанные автомобили в среднем за год подорожали на 23%, до 2,2 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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