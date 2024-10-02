Росавиация обновила рекомендации по полетам на Ближний Восток

Росавиация изменила рекомендации относительно полетов в страны Ближнего Востока. Ведомство призвало отечественные компании перевозить пассажиров строго в дневное время.

«2 октября в связи с угрозой безопасности полетов агентство рекомендует выполнение полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 мск», – пояснили в пресс-службе Росавиации.

Полеты 3 октября рекомендуется выполнять с 09:00 до 19:00 мск. Воздушные власти призвали экипажи проявлять повышенную бдительность при полетах через воздушное пространство этих стран. Компаниям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты, согласованные авиационными властями Израиля, Ирана и Ирака.

После вечерней атаки со стороны Ирана Израиль вновь подвергся воздушным ударам: йеменские хуситы запустили крылатые ракеты по военным объектам. Иранские военные также подготовили к запуску сотни ракет на случай ответного удара Израиля или США.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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