Росавиация призвала перевозчиков не летать в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям воздержаться от перевозки пассажиров в аэропорты Израиля, Ирана, Ирака и обратно. Воздушные власти приняли это решение на фоне обмена массированными воздушными ударами между иракскими и израильскими военными.

В связи с угрозой безопасности гражданских рейсов перевозчикам рекомендовали воздержаться от полетов в/из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака и в их воздушном пространстве. Рекомендация действует до особого распоряжения, сообщила пресс-служба ведомства.

«Уральские авиалинии» ввели обходные маршруты через Таджикистан, Пакистан и Оман для полетов из Кольцово и Домодедово в Дубай. Компания «Россия» направит самолет из Сочи в Аль-Мактум через воздушное пространство Турции, Египта и Саудовской Аравии с технической посадкой в Египте. Перелет из Санкт-Петербурга в Аль-Мактум состоится через Туркменистан, Афганистан и Пакистан.

«Победа» 2 октября предварительно задержала рейсы из Москвы в Дубай и Абу-Даби и обратно на три часа. Авиакомпания «Азимут» отменила 2 октября рейсы из Минеральных Вод в Дубай и обратно, а также из Сочи в Тель-Авив и обратно.

Вечером 1 октября КСИР ударил ракетами по военным объектам в Израиле. Американские корабли и система ПВО смогли не смогли перехватить все воздушные цели.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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