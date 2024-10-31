Росавиация продлила ограничения на полеты на Ближний Восток

Росавиация продлила ограничения относительно полетов гражданской авиации в Израиль, Ирак и Иран и через их воздушное пространство до 24 ноября.

2 октября воздушные власти рекомендовали российским перевозчикам выполнять рейсы в Израиль, Ирак и Иран в период с 09:00 до 19:00 мск. Экипажам предписано проявлять повышенную бдительность при полетах через воздушное пространство этих стран, а авиакомпаниям – выбирать альтернативные маршруты, согласованные авиационными властями ближневосточных стран.

Теперь Росавиация продлила до 24 ноября действие извещения для летного состава NOTAM, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

Ограничения на полеты на Ближний Восток связано с воздушной атакой Ирана на Израиль 1 октября.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube