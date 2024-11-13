СМИ: авиакомпаниям грозит банкротство из-за долгов за лизинг

Российские авиакомпании рассказали о рисках банкротства из-за накопившихся долгов по лизингу самолетов. Налог за списание этих долгов может стать неподъемным для перевозчиков, пишут «Известия».

После введения западных санкций в 2022 году многие авиакомпании перестали перечислять лизинговые платежи. В 2025 году перевозчики смогут списать эти долги, но эти суммы попадут в статью доходов. С них придется заплатить налог на прибыль в 25% – по ставке, которая начнет действовать в 2025-м.

Уплата больших сумм налога может привести к банкротству ряда перевозчиков, отзыву сертификатов эксплуатанта и перераспределению парка самолетов в пользу крупных компаний. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта прорабатывает поправки в Налоговый кодекс, которые смогут защитить интересы авиакомпаний. Минфин пока таких предложений не получал, сообщили в министерстве.

По данным Росавиации, более 30 авиакомпаний занимаются пассажирскими перевозками в России. Выкупить лизинговые самолеты за счет средств Фонда национального благосостояния, смогли только «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines.

Весной 2022 года Ассоциация туроператоров России сообщила, что заграничные полеты стали недоступны для 72% пассажирских бортов российских авиакомпаний из-за проблем с лизинговыми платежами.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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