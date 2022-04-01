Путин перевел в рубли расчеты за лизинг и покупку самолетов

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном переводе в рубли платежей кредиторам из недружественных стран за лизинг, аренду и покупку самолетов. Деньги будут поступать на счета, открытые в российских банках. Документ опубликован на портале правовой информации.

Эта же схема касается лизинга и покупки вспомогательных силовых установок и авиадвигателей.

Согласно указу, сумма платежей будет рассчитываться по официальному курсу Банка России на дату исполнения обязательств.

Правительству при этом предоставлено полномочие определить «иной, чем установленный настоящим указом», порядок расчетов с лизингодателями.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, подчеркнув важность этого шага для укрепления финансово-экономической независимости государства. Продавать российское топливо в страны, которые ввели санкции против России, можно только за рубли. Новые правила продажи начнут действовать с 1 апреля.

Согласно указу, компании из западных стран открывают валютный и рублевый счета в российском Газпромбанке. Оплата по контракту будет зачисляться на валютный счет в этом банке. Кредитная организация продает валюту на Московской бирже и зачисляет полученные средства на рублевый счет, откуда деньги будут поступать российским поставщикам.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что Россия потеряла 78 из 1367 самолетов из-за антироссийских санкций, введенных странами Запада в ответ на специальную военную операцию на Украине. Эти самолеты были арестованы за рубежом и уже не вернутся в РФ.

Министр рассказал, что российские власти пытаются договориться с иностранными лизингодателями о выкупе у них самолетов в собственность российскими авиакомпаниями, но те отказываются вступать в переговоры. В этих условиях Россия переводит авиапарк в российский реестр, чтобы не остаться без авиации. На данный момент в российскую юрисдикцию переведены почти 800 самолетов.

Ранее западные владельцы потребовали от российских авиакомпаний вернуть находящиеся в лизинге самолеты и отозвали страховку для ряда бортов после начала военной операции России в Донбассе.

Москва, Наталья Петрова

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