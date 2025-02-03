В России продажи новых автомобилей выросли в январе на 7%

По итогам января 2025 года в России продали 102 514 новых автомобилей возрастом до трех лет – это на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года, когда были реализованы 95 671 машина. Такие данные приводит Минпромторг РФ.

Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 52 тыс. единиц, что на 28%, чем в январе прошлого года.

При этом продажи грузовых автомобилей в январе сократились на 29% к аналогичному периоду прошлого года, составив 5 317 штук. В сегменте автобусов продажи снизились на 32% до 797 единиц.

По информации Минпромторга, в России в прошлом году было продано 1,554 млн новых легковых автомобилей, что на 47% больше, чем в 2023 году.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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