В России продажи новых автомобилей выросли в январе на 7%

По итогам января 2025 года в России продали 102 514 новых автомобилей возрастом до трех лет – это на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года, когда были реализованы 95 671 машина. Такие данные приводит Минпромторг РФ.
Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 52 тыс. единиц, что на 28%, чем в январе прошлого года.
При этом продажи грузовых автомобилей в январе сократились на 29% к аналогичному периоду прошлого года, составив 5 317 штук. В сегменте автобусов продажи снизились на 32% до 797 единиц.
По информации Минпромторга, в России в прошлом году было продано 1,554 млн новых легковых автомобилей, что на 47% больше, чем в 2023 году.
Москва, Наталья Петрова
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