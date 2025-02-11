В аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полеты

Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты в аэропортах Казань, Саратова и Ульяновска.

«В аэропортах Казань, Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – говорится в сообщении. Их вводили с раннего утра 11 февраля для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В этот период на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань.

Отметим, что ограничения на полеты продолжают действовать в аэропорту Кирова.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 40 беспилотников ВСУ над пятью российскими регионами.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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