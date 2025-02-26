В кабмине РФ выступили за введение возрастных ограничений для электросамокатчиков

Правительство России рассмотрело законопроект, который в том числе ограничивает минимальный возраст для использования электросамокатов. Об этом сообщил первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. Сейчас документ находится на доработке.

«У нас отдельный законопроект есть, который в правительстве рассматривается. Считаем, что да, нужно вводить ограничения. Будем вводить ограничения, будем смотреть и вводить регулирование тоже в том числе», – цитирует Иванова «Интерфакс».

Замминистра при этом не уточнил, какие именно возрастные ограничения планируется ввести для использования электросамокатов.

Иванов добавил, что законопроект находится в высокой степени готовности. По его словам, после рассмотрения в кабмине документ еще раз ушел на доработку.

Напомним, в 2025 году в Москве будут введены новые правила для аренды электросамокатов и велосипедов. Прокат будет возможен только после верификации через Mos ID. Для этого нужно иметь полную учетную запись на сайте правительства города mos.ru. Новая мера начнет действовать с открытия сезона проката этого транспорта. Электросамокат можно будет взять напрокат с 18 лет, за нарушение установлен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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