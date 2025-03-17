Начало полетов МС-21 с российскими двигателями сдвинули на лето 2025 года

Первый полет полностью импортозамещенной версии отечественного среднемагистрального самолета МС-21 с двигателем ПД-14 состоится в конце июня – начале июля. Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов, сославшись на данные, предоставленные «Объединенной авиастроительной корпорацией».

По словам министра, в настоящее время частично импортозамещенная модель самолета продолжает испытательные полеты с иностранным двигателем, сообщает «Интерфакс».

Алиханов в ноябре сообщал, что первые полеты МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 планируются в марте-апреле 2025 года.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что серийное производство пассажирского самолета МС-21 планируется начать с 2026 года. В госкорпоррации рассчитывают, что все сертификационные полеты самолета будут завершены в текущем году.

Надо отметить, что в понедельник российский ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet 100 с отечественными двигателями ПД-8 успешно совершил первый испытательный полет. Он проходил в Комсомольске-на-Амуре. Самолет находился в воздухе 40 минут, достигнув скорости 500 км/ч и высоты 3 000 м. Для испытаний использовался опытный образец лайнера, собранный в 2018 году, сообщили в «Ростехе»

Полет подтвердил стабильную работу новых российских двигателей. До конца марта Объединенная двигателестроительная корпорация планирует передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний. В апреле к сертификационным испытаниям присоединится еще один, полностью российский, самолет с двигателями ПД-8. Получение сертификата на двигатель ПД-8 запланировано на осень 2025 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube