РЖД запустили движение по одному пути в Воронежской области

РЖД после проверки инфраструктуры открыли движение по одному пути перегона Евдаково – Сагуны в Воронежской области, приостановленное после обнаружения повреждения железнодорожного полотна. Об этом говорится в сообщении компании.

«Ведутся работы по восстановлению движения по второму пути», – добавили в РЖД, отметив, что принимаются меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов.

Один из двух железнодорожных путей на перегоне Евдаково – Сагуны на юге Воронежской области был поврежден в результате подрыва сегодня утром непосредственно перед прохождением поезда. Машинист заметил повреждение и экстренно остановил состав, в результате удалось избежать человеческих жертв, сообщала ФСБ. В спецслужбе заявили, что есть все основания для возбуждения уголовного дела по статье «терроризм». Из-за ЧП опаздывают 26 поездов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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