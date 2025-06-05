ФСБ: железная дорога в Воронежской области повреждена в результате подрыва

Повреждение железнодорожных путей в Воронежской области произошло в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождение поезда, сообщила ФСБ России. В спецслужбе отметили, что есть все основания для возбуждения уголовного дела по статье о теракте.

В ФСБ заявили, что благодаря профессиональным действиям машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и экстренно остановившим состав, удалось «предотвратить повреждение поезда и таким образом избежать человеческих жертв».

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. «По первым признакам имеются все основания возбуждения уголовного дела по статье «терроризм», – говорится в сообщении.

Обновлено. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту подрыва железной дороги в Воронежской области, сообщается в телеграм-канале ведомства. «По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – сказано в сообщении. Глава СК РФ Алексанлр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства происшествия.

Утром 5 июня взрывом были повреждены железнодорожные пути на перегоне Евдаково – Сагуны на юге Воронежской области. Пострадавших нет. Движение поездов было временно приостановлено. Из-за происшествия опаздывает 21 пассажирский поезд, который следует как в Адлер, Анапу, Кисловодск, так и в обратном направлении, сообщает «дочка» РЖД Федеральная пассажирская компания. Кроме того, задержаны пять поездов, курсирующих между Крымом и другими регионами России, информирует компания «Гранд Сервис Экспресс». В частности, задерживается поезд Санкт-Петербурга – Севастополь. Также нарушен график поездов, которые следовали из Москвы в Севастополь и Евпаторию. Кроме того, задержки зафиксированы в движении двух составов, направлявшихся из Крыма в Москву.

Напомним, поздно вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост из-за подрыва обрушился на проезжающий под ним пассажирский поезд. В результате погибли семь человек и свыше 100 пострадали. Спустя несколько часов в Курской области был подорван железнодорожный мост, когда по нему проходил товарный состав: пострадали машинист и два помощника. Следственный комитет квалифицировал оба происшествия как теракт.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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