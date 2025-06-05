Губернатор подтвердил ЧП на железной дороге в Воронежской области: остановлены несколько поездов

Несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге Воронежской области из-за повреждения полотна. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, машинист одного из поездов «заметил незначительное повреждение полотна». Пострадавших нет, подтвердил он.

«Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте. Также там находится аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД. Ситуацию держу на личном контроле», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе Юго-Восточной железной дороге. «В связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области движение временно приостановлено. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении ЮВЖД. Там отметили, что на Юго-Восточной железной дороге создан оперативный штаб для координации работы по ликвидации последствий.

Ранее новостные телеграм-каналы сообщили о взрыве на железнодорожных путях на 725 километре перегона Евдаково – Сагуны в Воронежской области. Отмечалось, что ЧП произошло сегодня около 9:30. Также указывалось, что взрывом повреждено железнодорожное полотно, никто не пострадал.

Напомним, вечером 31 мая и ночью 1 июня в Брянской и Курской областях произошли подрывы мостов на железной дороге. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракты. «Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан. В результате террористических актов 7 человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети», – подчеркнула представитель СКР Светлана Петренко.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube