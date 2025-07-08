Министр транспорта Никитин назвал приоритетом решение проблемы с коллапсами в аэропортах

Новый министр транспорта Андрей Никитин заявил, что решение проблем с коллапсами в аэропортах является приоритетной задачей ведомства.

В Госдуме единогласно поддержали кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта. «Накануне он встретился с представителями всех пяти фракций, а сегодня – ответил на вопросы депутатов комитетов Госдумы по актуальным темам развития ВСМ, малой авиации, дорог, речных грузоперевозок, беспилотных технологий», – сообщила пресс-служба министерства.

В свою очередь Никитин отметил, что Минтрансу предстоит решить широкий спектр транспортных вопросов. «Впереди, без иллюзий, очень сложная и интересная работа. Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы транспортная отрасль развивалась опережающими темпами», – подчеркнул глава ведомства.

Одним из приоритетных направлений работы Минтранса Никитин назвал решение проблем с коллапсами в аэропортах. «Вы абсолютно правильно сказали, это один из тех приоритетов, которыми я уже занимаюсь… Именно об этом мы будем с Росавиацией разговаривать», – сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне президент Владимир Путин освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта и назначил о.и. главы Минтранса Андрея Никитина. Позже стало известно, что Старовойта обнаружили мертвым.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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