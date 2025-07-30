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Среда, 30 июля 2025, 13:32 мск

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«Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полетов после хакерской атаки

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что полностью стабилизировала расписание полетов после сбоя информационных систем из-за хакерской атаки.

В сообщении перевозчика указывается, что за 29 июля авиакомпания выполнила 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы, а также все 73 рейса региональной программы, выполняемой минуя российскую столицу.

На 30 июля в расписании «Аэофлота» заявлен 241 парный рейс к выполнению из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах, сообщила пресс-служба перевозчика.

Напомним, в понедельник, 28 июля, стало известно, что хакерская атака привела к сбою в работе информационных систем авиакомпании, что привело к массовым отменам и задержкам рейсов перевозчика.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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