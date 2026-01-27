Прокуратура проводит проверку из-за задержек рейсов в аэропорту Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки в аэропорту Шереметьево из-за временных ограничений в работе воздушной гавани и задержки рейсов.

Ранее сообщалось, что аэропорт закрыт на прилет самолетов с 09:00 мск до 12:00 мск из-за сильного снегопада, а авиакомпании корректируют расписание полетов. Другие столичные аэропорты работают штатно.

По информации надзорного ведомства, в связи с задержками рейсов проводится проверка, контролируются соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

«В случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору по телефону: +7(999)663-38-09», – говорится в сообщении.

Ранее синоптики и МЧС предупредили о сильном снегопаде, метели и гололедице в столичном регионе с 00 часов 27 января до 12 часов 29 января. Ожидается, что за 2,5 суток выпадет более половины месячной нормы осадков.

