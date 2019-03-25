Истерика Приштины: сербским спортсменам запретили въезд в Косово

Приштинский спецназ и полиция были поставлены в ружьё из-за приезда сербских волейболистов из Иваньицы и Кральева в приграничную территорию Зубин Поток для рядового матча в региональной лиге Запад. Две сербские молодёжные команды в воскресенье не пустили через пограничный переход Брняк.

Автомобиль, где сидели спортсмены, около 14:00 развернули с границы назад в Сербию, вручив документ, где было написано: «Эти лица не одобрены спортивным союзом Косово для матча», рассказал игрок сербского клуба Момчило Нешованович.

Как сообщил тренер клуба принимающей стороны, из неформальных источников накануне ему стало известно, что матч может быть отложен из-за того, что гостям не позволят пересечь границу. Сербские спортсмены ожидали подобного рода «тёплого приема», но накануне через границу без происшествий пересек женский волейбольный клуб «Тара», поэтому мужские команды решили в воскресенье все-таки выехать на матч, надеясь на здравый смысл албанской полиции.

Это не первый случай подобного рода, когда сербских спортсменов не пускают в Косово. Происшествие вызвало негативную реакцию в Сербии. «Безумный и нецивилизованный поступок – не пускать сербских спортсменов в Косово, – возмутился директор канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич. – Приштинские власти ещё раз показали своё неразумное отношение к молодежи, спорту и гражданским правам».

Джурич призвал международные силы, находящиеся в регионе, немедленно отреагировать на инцидент и обеспечить молодым спортсменам право на «спорт, свободу передвижений и нормальную жизнь». Он пообещал, что примет все меры, чтобы виновные в нарушении прав человека и срыве матчей были наказаны.

Политическая организация «Српска листа» заявила, что подобный запрет – это признак антисербской истерики Приштины. «Каким образом несколько сербских волейболистов и два мяча могли угрожать безопасности албанцев?! Такими мерами власти Косово лишь углубляют и без того бездонный провал в отношениях сербского и албанского народов», – констатировали в организации.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 21.03.19

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