Слезы сербского президента: «Нет ничего важнее для нас, чем наша родина!» (ВИДЕО)

В Сербии продолжают вспоминать жертв НАТО-агрессии, когда 20 лет назад 24 марта Североатлантический Альянс напал на Югославию, «поливая» страну обеднённым ураном, крылатыми ракетами.

Кассетными бомбами был обстрелян Ниш, город на юге Сербии, куда почтить память жертв трагедии приехал президент страны Александр Вучич. Среди встречавших его был офицер Сладжан Вучкович. Зачищая город от мин, он обезвредил 106 боеприпасов и подорвался на 107, потеряв обе руки. Сапер вспомнил, что в тот момент ощутил не физическую, а душевную боль.

– Как я объясню своим детям, что не смогу их учить рисовать, писать, играть в баскетбол, не смогу держать их за руки потому, что я подорвался на мине, которую на нас сбросил тоже отец чьих-то детей?

Обращаясь к военному, Александр Вучич не смог сдержать эмоций и не скрывал катящиеся по лицу слезы.

– Спасибо вам за вашу отвагу и храбрость! Спасибо за верность своей родине! Бескрайнее спасибо и низко вам кланяюсь за все, что вы сделали для нашей родины! Бескрайнее спасибо за спасённых детей! В отличие от вас я могу плакать, с полным правом, а вы не можете, ваши внуки рассердятся, – сквозь слезы прерывающимся голосом сказал президент Сербии.

Эти слова были встречены с теплотой. «Спасибо, Президент!» – кричали из толпы.

Патриарх Сербский Ириней, который также присутствовал на церемонии, с горечью признал, что самое тяжёлое было в те дни осознавать, что беда пришла со стороны тех, кого Сербия считала своими союзниками.

– Их действий будут стыдиться поколения. Они превратили в прах и пепел прогрессивную развитую страну, напали на народ, который всю жизнь провёл в страданиях и искушениях. Пусть их судит Бог, а мы обнимем свою родину и станем плечом к плечу, ведь наша сила в единстве.

За 78 дней натовской операции «Союзная сила» погибло более 2500 человек, среди которых подавляющее число мирных граждан, находившихся в момент бомбардировок на улицах и в своих домах, а также церквях, больницах, кинотеатрах, телекомпаниях и уличных ярмарках. 79 погибших детей также вошли в число тех, кого силы Альянса называют «сопутствующими жертвами». Этот термин появился в ходе бомбардировок, когда стало понятно, что НАТО уже бомбит не просто цели, а взрывает целые городские кварталы. В Нише местные жители до сих пор, копая огороды по весне, находят контейнеры кассетных бомб.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 25.03.19

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