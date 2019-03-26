Восемь из десяти граждан Сербии не хотят в НАТО

Подавляющее большинство (79%) граждан Сербии не одобряют идею присоединения своей республики к НАТО, свидетельствуют результаты соцопроса Института по европейским исследованиям, который был проведен с 8 по 14 марта.

Позицию военного нейтралитета поддерживает также государственная власть Сербии. «Наш президент озвучивает эту позицию и в штабе НАТО, и в лицо руководителям НАТО, и сколько бы они ни были сильны, Сербия никогда не присоединится к Альянсу», – подтвердил министр обороны республики Александр Вулин.

Однако военный нейтралитет не означает неготовность к сотрудничеству. Сербия регулярно проводит совместные учения с НАТО. Например, прошлогодние учения Альянса оказания помощи в чрезвычайных ситуациях стали самыми крупными в регионе, в них приняли участие около 40 стран мира. Подобный масштаб считается самой высокой степенью взаимодействия Альянса со страной, не входящей в НАТО.

Необходимо упомянуть, что сотрудничество Белграда в военном вопросе с Альянсом намного превосходит взаимодействие с Россией. Так, в прошлом году Сербией было проведено 19 учений с НАТО и девять – с ОДКБ и Россией. Эта ситуацию негативно оценила почти половина опрошенных сербов в ходе исследования общественного мнения.

«Сербские военные никогда не станут смотреть на русских солдат через прицел!» – высказался на днях министр инноваций и технологического развития Ненад Попович.

Председатель Атлантического союза Сербии Владан Живулович считает, что хотя Сербия и окружена членами Альянса, в самой организации никто не проявляет особый интерес к тому, чтобы вынудить Сербию стать участником НАТО.

Живулович утверждает, что стратегическое значение для Альянса имела Черногория, а вернее ее выход к морю, где можно размещать авианосцы или другие боевые корабли.

Белград, Катарина Лане

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