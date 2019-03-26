Уволена за статус в «Фейсбуке»: как косовские власти преследуют инакомыслящих

Популярная социальная сеть «Фейсбук» стала местом скандальных разбирательств между косовскими политиками. Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай уволил заместителя министра юстиции Весну Микич за публикацию в своем аккаунте по поводу 20-летия бомбардировок Сербии.

«Сегодня исполняется 20 лет с момента, когда над одной суверенной страной, которая десятилетиями боролась против албанского терроризма в рамках своих границ, был намеренно совершён запланированный геноцид со стороны НАТО», – отметила Микич в «Фейсбуке».

Эту запись увидела депутат Ганимете Муслию и передала скрины премьер-министру Харадинаю с требованием сменить замминистра, «которой албанский народ платит из своего бюджета», рассказала Микич. Она также добавила, что в личной переписке объяснила Муслии, что «не они оплачивают нас, а мы, южные сербы, были насильно интегрированы и принуждены стать налоговыми плательщиками».

Об увольнении заместительницы министра Рамуш Харадинай сообщил на своей странице в «Фейсбуке», обосновав решение тем, что «в косовском правительстве и государственных органах нет места для отдельных лиц, безотносительно их этнической принадлежности, которые принижают общие евроатлантические ценности», а также назвал публикацию чиновницы «речью ненависти».

Со свой стороны Микич заявила, что занимала свой пост, трудясь во имя народа, и «если я что-то нарушила, заявляя о борьбе сербов против албанского терроризма, пусть мне докажут обратное». Она также сообщила, что планирует выйти на работу и требовать, чтобы решение об увольнении ей вручили лично.

Канцелярия по делам Косово и Метохии правительства Сербии также отреагировала на инцидент. «Увольнение Весны Микич – ещё одно доказательство того, что Харадинаю нужны послушные сербы, и политическим представителям сербского народа в самопровозглашенной державе Косово запрещено иметь иное мнение. Харадинай и его приспешники могут открыть ещё десятки памятников агрессорам и террористам, но сербский народ не станет уважать тех, кто нанёс ему зло. Харадинай не может рассчитывать на то, что сербские политики станут воспринимать акт агрессии как гуманитарную акцию, а детоубийц как альтруистов», – подчеркивается в официальном заявлении канцелярии.

Приштина, Катарина Лане

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