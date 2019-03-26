В Сербии пройдут митинги против протестов оппозиции

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии и функционер Сербской прогрессивной партии (СНС) Марко Джурич объявил сегодня в эфире телекомпании Pink, что в Нови Саде и Белграде будут организованы митинги в рамках кампании «Будущее Сербии».

«На этих собраниях граждане мощно и во весь голос выступят против протестов оппозиции, и это будут люди с семьями. Вы увидите 12 апреля в Нови-Саде и 19 апреля в Белграде огромную массу людей, которые не согласны с насилием» – сказал Джурич.

Он также отметил, что существует множество причин для проведения внеочередных парламентских выборов и одной из них стали действия представителей оппозиции, которые пытаются создать в Сербии нездоровую политическую обстановку. Джурич уточнил, что предложение о проведении досрочных выборов было выдвинуто партией СНС после рассмотрения общей ситуации в стране и в регионе.

Вместе с тем, намекая, скорее всего, на Драгана Джиласа, Марко Джурич рассказал, почему «многие спешат со свержением Вучича». «Самый мощный магнат в Сербии, вы все знаете, кто это, который в течение многих лет решал, как пробраться во власть, имеет серьезные шансы быть судимым и приговоренным к большому тюремному сроку, и готов сейчас инвестировать огромные деньги» – подчеркнул Джурич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 26.03.19

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