Глава МВД Сербии: Реальные организаторы беспорядков пытаются избежать ответственности

Сегодня министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович раскрыл интересные подробности организации акций протеста оппозиции. По его словам, реальные инициаторы митингов, которые ранее перерастали в беспорядки, пытаются избежать ответственности и не подают заявки на их проведение.

Выступая на пресс-конференции в Палате Сербии, Небойша Стефанович обратил внимание, что те, кто регистрирует акции протеста в соответствии с законом «О публичных собраниях», несут ответственность за акты насилия на этих мероприятиях и за возможный ущерб. При этом он отметил, что среди них нет ключевых противников действующего президента Сербии – ни Драгана Джиласа, ни Бошко Обрадовича, ни Вука Йеремича, ни Борко Стефановича. «Они подтолкнули других подписать заявки на проведение митингов, а сами спрятались за этими людьми» – сказал глава МВД республики.

Министр внутренних дел также предупредил, что никакого насилия органы правопорядка в дальнейшем не допустят, и попросил граждан, выходящих на улицы, уважать закон, не следовать за теми, кто устраивает беспорядки, а также помнить, что есть другая часть общества со своим мнением.

Небойша Стефанович подчеркнул, что у граждан Сербии никто не отнимает право собираться вместе и протестовать против чего-либо, потому что они живут в свободной стране, в которой могут выразить согласие или несогласие, но насилие недопустимо.

Вместе с тем глава МВД заявил, что произошедшее в здании РТС, когда туда ворвались люди в масках и с пилами, не нужно забывать, потому что это было ужасно.

«Я не знаю, чего Бошко Обрадович ожидает, но я знаю, что ни Александр Вучич, ни кто-либо из нас не пойдет на уступки хулиганам, фашистам и олигархам» – сказал Стефанович.

«Никакие условия, поставленные олигархами и теми, чья единственная идеология и политика это снос и разрушение, не будут выполнены, и нам не приходит в голову идти на какие-либо сделки с такими людьми» – подчеркнул глава МВД Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 26.03.19

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