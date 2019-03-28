Новая «Апрельская война» в Сербии: борьба оппозиции с властью может стоить стране крупных инвестиций

В Сербии активная борьба оппозиции с властью, которая ранее переросла в массовые беспорядки, может стоить стране крупных инвестиций. Как заявил заместитель мэра Белграда и член Прогрессивной партии Горан Весич, один из лидеров протестного движения Бошко Обрадович неслучайно выбрал дату 13 апреля для очередного выступления противников действующего руководства республики.

«Какую ещё дату мог отпраздновать фашист Обрадович, нежели день, когда его идол Адольф Гитлер оккупировал Белград?!» – заявил Весич в интервью телекомпании «Happy».

13 апреля 1941 года во время Второй Мировой войны немецкие войска заняли столицу тогдашней Югославии. В ходе той операции, которая получила название «Апрельская война», Югославия была поделена на «марионеточные» государства Сербию, Хорватию и Черногорию и потеряла около пяти тысяч солдат.

Заместитель столичного градоначальника выразил сожаление, что протесты негативно влияют на атмосферу в городе, мешают туристам и отпугивают иностранных инвесторов. В эти дни президент Сербии Александр Вучич ведёт переговоры о приходе в Сербию крупного автоконцерна «Фольксваген», что бы означало открытие тысяч новых рабочих мест в стране. Кроме Сербии, на фабрику претендует ещё четыре страны – Болгария, Турция, Украина и Румыния.

«Если у нас получится, я могу только снять очки, заплакать и сказать: я своё дело сделал»,– отмечал Вучич, комментируя ход переговоров с автоконцерном. На вопрос журналиста, интересуется ли руководство «Фольксвагена» ситуацией в стране, президент Сербии ответил: «Конечно, интересуется».

«Но у нас демократическая страна, мы не избиваем протестующих, как во Франции, неужели я им буду рассказывать о том, что Джиласу нужны деньги и о том, кто такой Бошко Обрадович?! Я могу только пообещать корпорации на десять процентов лучшие условия, чем у других стран», – отмечал Вучич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 27.03.19

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