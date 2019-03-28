Европа довивается капитуляции Сербии в косовской проблеме

Европейский союз не видит альтернативы достижению соглашения между Белградом и Приштиной по косовской проблеме. Об этом сегодня заявил глава представительства ЕС в Сербии Сэм Фабрици на встрече со студентами факультета политических наук Белградского университета.

«Я не думаю, что есть возможность сохранить ситуацию в том виде, в каком она сейчас, статус-кво не вариант – не помогает ни Сербии, ни Приштине. Необходимо, чтобы диалог продолжался и дошел до соглашения», – сказал Фабрици и при этом добавил, что ЕС якобы не вмешивается в эту проблему и не является посредником в переговорах.

Глава представительства ЕС также отметил, что общая позиция Европейского союза, хотя некоторые ее члены не признают Косово, заключается в том, что Белград и Приштина нормализуют свои отношения и, что соглашение Белграда и Приштины должно соответствовать международному праву, достигнутому на компромиссе.

Комментируя это заявление, научный сотрудник института международной политики и экономики Душан Пророкович отметил, что Фабрици по сути повторяет слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, «отрабатывает свои деньги», но при этом явно лукавит.

«Все переговоры, которые происходят на эту тему, ведутся с одной целью: чтобы Сербия признала Косово. То, что они говорят о своей нейтральности в диалоге, это совсем не так. Еврокомиссия фальсифицировала резолюцию 1244 с целью ввести на Косово EULEX, который не является нейтральной организацией, он работает по уставу и законам Косово. Так что, их слова – это пропаганда. И с реальным положением дел и международным правом это не имеет никакой связи. Напомню, что ключевые члены ЕС признали Косово», – подчеркнул Пророкович.

Стоит отметить, что недавно парламент самопровозглашенной республики Косово принял документ «Платформа для диалога», в котором Белграду для достижения каких-либо соглашений с Приштиной в ультимативной форме предлагается признать её независимость в существующих границах.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 28.03.19

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