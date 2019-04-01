Черногория взбунтовалась: протестующие завидуют Сербии – там демократия и нет НАТО

Политическая ситуация на Балканах обостряется. Еще в одной республике региона – Черногории – активизировались массовые акции протеста против бессменного руководства страны во главе Мило Джукановичем. Участники демонстраций, которые прошли в минувшие выходные в столице республики Подгорице, потребовали отставки президента, главы его правительства Душко Марковича, а также Верховного прокурора Ивицы Станковича и генпрокурора Миливойе Катнича, руководства Агентства по борьбе с коррупцией и государственного радио и телевидения Черногории.

Акция гражданского протеста прошла под лозунгом «Сопротивляйся – 97 тысяч», в ходе которой лидеры черногорской оппозиции подписали «Соглашение о будущем», основной тезис которого – отставка руководства страны и требование «минимальных условий для поддержки первых справедливых и свободных выборов в истории черногорской многопартийности», передает «Балканист.ру».

Взамен организаторы протеста намерены сформировать так называемое «Правительство гражданского единства», а также выбрать нового президента и министров. При этом сами участники митинга пообещали не участвовать в каких-либо выборах в Черногории, кроме тех, которые назначит будущий кабинет министров.

Содержание «Соглашения о будущем» озвучил актер Славиша Грубиша. От имени граждан подписи поставили пятеро лидеров движения «Дадим отпор – 97 000», а также 39 депутатов оппозиции. Собравшимся на площади Независимости гражданам объявили, что все они тоже являются подписавшими «Соглашение о будущем». К участникам митинга обратился профессор Неделько Джурович, который пожелал «самой длинной автократии на Балканах спокойной ночи».

«Мы не ищем ничего, кроме свободных выборов и права решать свою судьбу. У нас есть шанс стать первым поколением, которое демократическим путем, без трагических событий, добьётся перемен», – сказал Джурович и призвал не упускать этот шанс.

Митинг завершился маршем протеста под окнами прокуратуры, центрального банка, здания парламента и резиденции президента. В конце участников шествия призвали собраться на следующую акцию 6 апреля.

Несмотря на то, что политические протесты сегодня будоражат не только Черногорию, но Сербию, требования оппозиционных движений в этих балканских государствах далеко не идентичны. Лидер черногорского движения «Демократический фронт» Андрия Мандич пояснил, что в Сербии с момента введения многопартийной системы до сегодняшнего дня власть менялась уже несколько раз, а в Черногории – никогда.

«С 1989 года со времен больших протестов у власти находится Мило Джуканович и Демократическая партия социалистов. В Сербии было время Милошевича, после президентом был Коштуница, потом Тадич, за ним Николич и сейчас Александр Вучич. А в Черногории все это время сидит один Мило Джуканович, и мы хотим это изменить. Вот в чем разница между сербскими и черногорскими протестами! Мы в Черногории хотим добиться смены власти, впервые в нашей истории завоевать свободу, которая уже давно есть у граждан Сербии!» – подчеркнул политик.

«В Сербии идёт межпартийная борьба, а у нас царит тирания и деспот, который тридцать лет владеет страной против воли большинства граждан, влияет результаты выборов, ввел Черногорию в НАТО против воли граждан, развалил одну общую страну Сербию и Черногорию на референдуме, где украл голоса!», – заявил Мандич.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 01.04.19

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