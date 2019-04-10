Франция не пустит Сербию в ЕС

Только два французских политика из 12 проголосовали за включение Сербии в Европейский Союз. Это выяснилось в ходе дебатов в эфире «France 2». В объяснениях этой позиции прозвучало, что Сербия является дружественной страной, но сначала ЕС должен реформировать себя, чтобы быть готовым к принятию новых членов.

Дебаты проходили на фоне старта во Франции кампании по выборам в Европарламент, которые состоятся 26 мая. За вступление Сербии в Евросоюз проголосовали лидер «Союза демократов и независимых» Жан-Кристоф Лагард и Рафаэль Глюксман, новая звезда на французской политической сцене с его движением «Общественное место», которое, как отмечают наблюдатели, пользуется определенной поддержкой социалистов.

Лагард подчеркнул, что по всем критериям (географическим, культурным и историческим) Сербии место в Европе, в то время как его единомышленник Глюксман сказал, что Европа принимает Словению и Хорватию, а Сербию нет, и это никоим образом не способствует миру в регионе.

Источник: трансляция «France 2»

В ходе дебатов произошла «дуэль» между двумя кандидатами, которые проголосовали против вступления Сербии в ЕС. Республиканец Франсуа-Ксавье Беллами обвинил кандидата от партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна в лицемерии, напомнив ему, что многие члены этой партии неоднократно выступали за вступление Сербии в Европейский союз.

Ранее, во время своего визита в Белград министр Франции по европейским делам Натали Луазо отмечала, «поскольку Сербия и Франция являются друзьями», но «нынешнее состояние Евросоюза не позволяет ему принимать новых членов, потому что он не может обеспечить необходимые условия для государств, которые хотят присоединятся к нему».

После этого заявления министра Франции президент Сербии Александр Вучич сказал, что ему нечего к этому добавить. «Это всё мы уже знали. Это правильные отношения, лучше сказать нам правду, чем обманывать нас», – отмечал глава республики.

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