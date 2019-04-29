Сербии «закрывают» дорогу в Евросоюз

Немецкие СМИ скептически оценивают стремление официального Белграда войти в состав Европейского союза. «Президент Вучич заявляет, что ведёт свою страну в ЕС, в то время как пропрезидентские СМИ используют всякую возможность выступить против Европы, и из-за этого Сербии не место в Евросоюзе», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), комментируя предстоящие сегодня в Берлине переговоры об евроинтеграции стран балканского региона.

Как пишет газета, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сегодня принимают лидеров шести стран западных Балкан, которые собираются в Евросоюз, хотя ни одна из них к этому не готова. Упоминая Румынию и Болгарию как пример того, что может случиться, если в ЕС вступают страны, не созревшие для этого шага, FAZ считает, что регион в целом заслужил поддержку, но дальнейшее сближение с ЕС может быть ошибочным. По мнению издания, исключение может составлять Северная Македония, которая «храбрыми шагами и реформами заслужила начало вступительных переговоров», а остальные государства производят печальное впечатление.

Сербию, несмотря на положительную экономическую ситуацию, газета считает неподходящим кандидатом в участники ЕС. FAZ пишет, что многочисленные исследования и анкетирования граждан показывают самый низкий среди всех стран-кандидаток интерес к вступлению в Евросоюз. Президент Вучич объясняет этот факт тем, что большинство стран ЕС признало независимость Косово.

«Но все же мало указывать Косово как фактор низкого интереса граждан Сербии к ЕС. В то время, как Вучич твердит, что ведёт страну в Евросоюз, преданные ему СМИ при всякой возможности выступают против Европы систематически и ежедневно», – пишет немецкая газета, обращая внимание на публикации в сербской прессе, в которой Евросоюз представляется, как Союз албанцев и гей-лобби, чья цель – исламизация Европы.

«И как это сочетается с евроинтеграцией?» – задается вопросом FAZ, отмечая сильные пророссийские и антизападные настроения в Сербии. Если это так, продолжает немецкое издание, это может быть решающим аргументом против Сербии в составе ЕС. «Зачем Евросоюзу участник, где науськивание граждан против Европы – инструмент власти? Это ослабит союз. Да, такой стране место в Европе, но не в Евросоюзе», заключает немецкая газета.

Берлин, Катарина Лане

Берлин. Другие новости 29.04.19

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