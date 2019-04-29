Албанские радикалы готовят провокации в центре Берлина

Радикальное националистическое движение косовских албанцев «Самоопределение» намерено устроить в Берлине митинг протеста напротив резиденции канцлера ФРГ, где в это время пройдет саммит лидеров ЕС и балканских государств, посвященный, в том числе, проблеме заморозки диалога между Белградом и Приштиной по косовской проблеме.

Лидер «Самоопределения» – бывший заключённый и экстремист Альбин Курти обещает устроить на Балканах «албанскую весну» в случае продолжения переговоров по косовскому вопросу. Он считает, что любое соглашение между Белградом и Приштиной неприемлемо. Этим потенциальным договором, как утверждают в «Самоопределении», «нарушается территориальная целостность и суверенитет Косово», пишет «Балканист.ру».

Курти известен непримиримым отстаиванием идеи Великой Албании и присоединения к ней Косово. В случае достижения на саммите каких-либо договоренностей между Белградом и Приштиной, лидер албанского «Самоопределения» готов поднять радикально настроенных албанцев на революцию.

Косовский аналитик Живоин Ракочевич считает, что за Курти пойдет поколение молодых агрессивных албанцев, которые не воевали в 1990-е, но «чувствуют себя на улицах как рыбы в воде и способны на ещё большую жестокость, чем люди, чьи руки в крови». Курти, который любой ценой пытается прийти к власти, умеет манипулировать общественными настроениями на волне социальных неурядиц и экономических проблем, считает аналитик.

Сколько участников будет на албанском митинге в центре Берлина, пока неизвестно. Тем не менее, согласно данным Федерального статистического агентства Германии, только за 2015 год приток в Германию мигрантов из Косова увеличился более чем в 10 раз – с 2400 человек до 31 200 человек; из Албании в шесть раз – с 3900 человек до 22 100 человек. В Западной Европе албанская диаспора насчитывает сотни тысяч человек, которые в разные годы приезжали после гражданской войны на Балканах.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 29.04.19

Сербии «закрывают» дорогу в Евросоюз. / Один против всех: президент Сербии будет отстаивать Косово в окружении стран-участниц НАТО и ЕС. / Кризис сербской оппозиции: новая партия расколола противников действующей власти. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»