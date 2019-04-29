«Я не буду смотреть это кино»: президент Сербии сделал важное заявление после встречи с Могерини

Президент Сербии Александр Вучич после встречи с представителем Евросоюза по международным делам Федерикой Могерини сделал важное заявление, которое может свидетельствовать о принципиальной позиции Белграда по косовскому вопросу. «Я сказал ей, вы загнали Сербию в угол, из которого у нас нет выхода, и нам остаётся только защищать свою страну», – сообщил Вучич.

Глава Сербии также отметил, что они с Могерини сошлись во мнении, насколько важен диалог, который Сербия готова начать хоть завтра, если Приштина отменит 100-процентные пошлины на сербские товары, введённые несколько месяцев назад.

«У нас был позитивный разговор, мне кажется, что мы оба понимаем, насколько важен диалог Белграда и Приштины. И я сказал, что мы готовы его продолжать сразу же, как только будут отменены торговые пошлины», – сказал Вучич.

При этом президент Сербии обратил внимание, что необходимо говорить о решениях косовской проблемы. «Поэтому предложил заговорить о разграничении, потому что есть одни границы, которые признают испанцы, итальянцы признают другие, русские – одни, а немцы и англичане – другие, китайцы – третьи. Решение может быть только компромиссным», – настаивает Вучич.

По его словам, если кто-то считает, что без компромисса можно достигнуть решения косовской проблемы, то он «это кино смотреть не будет».

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

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