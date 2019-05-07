Во Франции собирают подписи за отмену признания Косова

Во Франции начинается сбор подписей за отмену признания Косова. Инициативу выдвинул «Коллектив за мир в Косово» и его руководитель – историк и политолог Алексис Труд. Цель – собрать 100 000 подписей перед визитом президента Сербии Александра Вучича на второй раунд переговоров в Париж.

«Косово – это сердце сербской цивилизации, и в том регионе развилась основа сербской государственности. В 13 и 14 веках в Косово были созданы драгоценные памятники православной культуры и духовности. Четыре монастыря находятся в списке сокровищ мирового культурного наследия и в списке объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой», – отмечается в петиции.

В обращении также указано, что более 10 стран решили отозвать решение о признании независимости Косова, в том числе, потому, что Приштина категорически отказывается включиться в процесс нормализации отношений с Белградом, а также из-за связей косовских властей с криминальными группировками. «Мы хотим, чтобы историческая неправда была исправлена, и чтобы уважались нормы международного права», – подчеркнул инициатор петиции Алексис Труд.

Стоит отметить, что содружество сербов в Америке в прошлом году потребовало от президента США Дональда Трампа и Конгресса остановить гонения христиан в Косово и перестать поддерживать албанское руководство во главе с Хашимом Тачи, который создаёт армию в сербской части Косово и Метохии.

Петицию о пересмотре решения по признанию независимости Косово подписали также сербы, проживающие в Италии, и передали обращение итальянским властям в годовщину «бесправного провозглашения независимости Косово».

Белград, Катарина Лане

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