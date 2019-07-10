Криминогенная обстановка резко ухудшится: жители Республики Сербской против потока мигрантов с Ближнего Востока

Намерение штаба по вопросам миграции Боснии и Герцеговины разместить беженцев из стран Ближнего Востока в пригороде города Добой вызвало бурную негативные реакцию местных жителей и властей, которые считают, что это решение ухудшит криминогенную обстановку.

«Мы не можем влиять на намерения властей Боснии и Герцеговины принимать беженцев, но наша позиция такова, что в Республике Сербской не бывать мигрантскому убежищу», – заявил мэр Добоя Борис Еринич.

Мигрантов предполагается заселить в дом для престарелых и инвалидов, который уже 14 лет существует в селе Клокотница в десяти километрах от города. Он может принять около полутора тысяч человек. Сейчас там размещено порядка 400 мигрантов.

Добой, Катарина Лане

Добой. Другие новости 10.07.19

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