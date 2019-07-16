Президент Франции готов поддержать Сербию в косовской проблеме

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал организовать новую официальную встречу представителей Белграда и Приштины, чтобы обеспечить условия для компромиссного решения по косовскому вопросу. Предполагается, что саммит пройдет в Париже при участии канцлера Германии Ангелы Меркель.

«На нас лежит ответственность за стабильность в регионе, мы должны поддержать вас в достижении соглашения», – подчеркнул президент Франции во время своего визита в Сербию, передает «Балканист.ру».

Очередной раунд переговоров Белграда и Приштины ожидается в сентябре. Как сообщил со своей стороны президент Сербии Александр Вучич, французский лидер вновь готов взять на себя роль посредника в переговорах по косовскому вопросу.

«Верю, что продолжение переговоров состоится в Париже в сентябре. Не хотел бы перекладывать вину за остановку диалога на другую сторону, но давайте дождемся, пока крупные мировые силы сделают свое дело, и посмотрим, что сможем сделать мы», – сказал сербский лидер.

По словам Вучича, Макрон понимает всю тяжесть проблемы, когда речь идет о Косово. «Я искал его поддержки и понимания в том, что проблему не решить так, как каждый из нас хочет. Решение должно быть найдено где-то посередине», – уточнил президент Сербии и добавил, что это понимают все здравомыслящие сербы и албанцы. «Но есть люди, которые совершают глупые поступки, не уважая желания и требования другой стороны». «Вопрос не решить, если никто не пойдёт на уступки», – заключил Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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