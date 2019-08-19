Албанцы терроризируют православный монастырь в Черногории

Женский православный монастырь Бешко на Скадарском озере подвергся прессингу со стороны албанцев. «Они говорили нам, что монастырь не наш, как не наше и Косово, и угрожали выгнать нас отсюда», – сообщила агентству «Танюг» монахиня Варвара, передает «Балканист.ру».

По ее словам, в монастырский комплекс вошли десять мужчин, несколько женщин и детей, которые после приветствия заявили, что хотят провести видеосъёмку комплекса с использованием профессиональной камеры. Когда им было сказано, что для этого нужно благословение митрополии, албанцы начали смеяться и утверждать, что комплекс зданий не принадлежит монастырю, а один из мужчин, представившийся журналистом, спросил: «Вы знаете, чей это монастырь?» Одна из монахинь с иронией ответила, что раньше это был католический монастырь, но никак не албанский.

«Албанцы также говорили нам, что они вложат большие деньги, чтобы выгнать нас, и утверждали, что это не православный монастырь, а мечеть, мы изгоним вас отсюда, это наше, как наше и Косово!» – рассказала монахиня.

О случившемся монахини написали заявление в полицию, но этих албанцев пока не нашли. Также Варвара напомнила, что в прошлом году два албанца напали на водителя экскаватора, который работал на территории усадьбы монастыря.

Сейчас окрестности монастыря периодически патрулирует черногорская полиция, а также местные активисты, которые организовали отряд самообороны.

Монастырский комплекс Бешка расположен на острове в южной части Скадарского озера. На его территории расположены два храма: Святого Георгия и Пресвятой Богородицы. Он был построен в конце XIV века на средства господаря Зеты Георгия II Балшича. Во времена турецкой оккупации монастырь пришел в запустение, церкви были разграблены и разрушены. Ценная фресковая роспись обеих храмов была полностью уничтожена. Реконструкция и восстановление комплекса на острове Бешка начались только в 2002 году, и сегодня это действующий женский монастырь Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Подгорица. Другие новости 18.08.19

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