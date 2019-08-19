Албанский ресторатор напал с ножом на испанских туристов (ВИДЕО)

В Албании задержан владелец ресторана «Панорама» Михаил Кокедима за вооруженное нападение на испанскую семью и порчу их имущества.

Пятеро испанских туристов отменили свой заказ в ресторане после долгого ожидания блюда, что привело в бешенство владельца заведения. Он погнался за ними с кухонным ножом. Кокедима залез на капот двигавшегося автомобиля, в котором заперлись туристы, и стал разбивать стекло. Таким образом владелец ресторана проехал на капоте шесть минут, пытаясь вломиться внутрь машины.

Испанцы в ужасе снимали происходящее на видео. По дороге они встретили полицейский патруль, который задержал бушующего ресторатора. Оказалось, что он и ранее привлекался за нападения на туристов, у него даже была отобрана лицензия, но это не помешало ему продолжить работать.

Министр туризма Албании принял испанских туристов и принёс им свои извинения.

Тирана, Катарина Лане

Тирана. Другие новости 19.08.19

Албанцы терроризируют православный монастырь в Черногории. / Почетная рота сербской президентской гвардии примет участие в Параде Победы в Москве. / «Перегрелись»: черногорцы подали в суд на исполнителя сербской песни. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»