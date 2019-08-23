Курорты Хорватии утонули в фекалиях

В акватории курортного города Задар за сутки произошло два выброса канализационных стоков в море, в результате чего трое детей заразились стафилоккоком, передает хорватский портал «Индекс».

В местечке Виньерац содержимое септических ям сливается прямо в море. Отдыхающие рассказали о тёмной струе возле кафе-бара «Аривал». После купания на одном из пляжей трое детей заболели заразной кожной болезнью, которую вызывают стафилоккоковые и стептоккоковые бактерии. На место были вызваны коммунальные службы, которые оповестили о происходящем санитарную инспекцию района. Председатель общины Виньерац Мария Перица сообщила, что кафе использует септическую яму уже 50 лет, и все эти годы её никто не чистил.

Заболевшие дети, находящиеся сейчас в больнице Задара, купались прямо в месте слива канализации в море.

Владелица кафе говорит, что фекалии текут из ямы по соседству. Теперь коммунальщики намерены разлить по ямам разные красители, чтобы точно узнать, какая именно протекает. Такие же проблемы возникли и у отдыхающих на курорте в местечке Сали.

«Возле Сали в купальной зоне на поверхности моря появляются масляные пятна, фекалии и держится характерный запах канализации. В том месте сосредоточены отели, канализационные системы которых связаны и не имеют очистного сооружения. Вокруг лодок, стоящих в море на причале, плавают фекалии», – пожаловался читатель газеты «Задарский лист».

Он также сообщил, что среди отдыхающих все больше людей, подхвативших кожные инфекции, в том числе и его собственный ребёнок. «Когда идёшь купаться, не нужно масло от загара, его полно в море. А вот антибиотики необходимы!» – возмущается мужчина.

Задар, служба информации РИА «Новый День»

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