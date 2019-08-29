Поставили вдоль оврага и стреляли над головами: полиция Хорватии издевалась над беженцами (ФОТО, ВИДЕО)

Боснийские СМИ сообщили о скандальном инциденте на границе между Хорватией и Боснией и Герцеговиной. Хорватские полицейские жестоко издевались над мигрантами с Ближнего Востока, которые легально возвращались из Словении в Хорватию.

Сообщается, что недалеко от села Велика Кладуша местные жители увидели группу хорватских полицейских, которые выстроили мигрантов на краю оврага глубиной 10 метров, по дну которого проходит граница. «Я вас застрелю!» – закричал один из сотрудников в форме полиции и выстрелил им над головами. Мигранты кубарем скатились в овраг», – рассказал очевидец.

Видео с места ЧП

На место ЧП выехали боснийские пограничники, которые обнаружили в овраге 20 мигрантов и отправили их в больницу. Шестерых беженцев направили на обследование, у остальных засвидетельствованы лёгкие повреждения.

Как пишет боснийский портал «Журнал», хорватские полицейские опровергли свою причастность к инциденту. Между тем, в этот же день у оврага были замечены хорватские полицейские-женщины, переодетые в проституток, которые пытались скрыть следы своих коллег на месте ЧП, но журналистам удалось найти и сфотографировать пистолетные гильзы.

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

Загреб. Другие новости 29.08.19

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